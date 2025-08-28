Viña Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón de Maipo Andes
Con una imponente arquitectura en forma de herradura y un entorno rodeado de viñedos, Viña Haras de Pirque es un destino que combina tradición, elegancia y vinos orgánicos de excelencia. Ahora, con beneficios exclusivos para suscriptores de La Tercera.
Fundada en el Valle del Maipo, Viña Haras de Pirque se distingue por su viñedo en altura y por la construcción de su bodega, diseñada en forma de herradura como homenaje a la tradición ecuestre de la familia fundadora. Este sello arquitectónico se ha transformado en un ícono de la viña, reflejando la unión entre arte, cultura y vitivinicultura.
Experiencias que cautivan
La propuesta enoturística de Haras de Pirque invita a recorrer sus viñedos y disfrutar de catas guiadas en un entorno privilegiado, con vista a la Cordillera de los Andes. Sus experiencias están pensadas para quienes buscan descubrir la tradición del Maipo con un toque de sofisticación y cercanía.
Beneficios exclusivos para suscriptores LT
20% de descuento en Experiencia Sunset
- Tour guiado por el viñedo y la bodega.
- Degustación de 3 vinos en sala de barricas.
- Cena en el restaurant para disfrutar del atardecer.
- Incluye una botella de vino de regalo.
20% de descuento en Experiencia Albis
- Tour guiado por el viñedo y la bodega.
- Degustación de 4 vinos incluyendo Albis Icono, en sala de barricas.
20% de descuento en Experiencia Haras de Pirque
- Recorrido completo por la bodega en forma de herradura.
- Degustación de 3 vinos gran reserva, acompañados de una explicación guiada sobre su proceso y características.
Cómo acceder a tu beneficio
Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu experiencia en haraswines.com/experiencia.
Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí:
