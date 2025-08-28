SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    LT Beneficios

    Viña Haras de Pirque: elegancia y herencia en el corazón de Maipo Andes

    Con una imponente arquitectura en forma de herradura y un entorno rodeado de viñedos, Viña Haras de Pirque es un destino que combina tradición, elegancia y vinos orgánicos de excelencia. Ahora, con beneficios exclusivos para suscriptores de La Tercera.

    Por 
    LT Beneficios

    Fundada en el Valle del Maipo, Viña Haras de Pirque se distingue por su viñedo en altura y por la construcción de su bodega, diseñada en forma de herradura como homenaje a la tradición ecuestre de la familia fundadora. Este sello arquitectónico se ha transformado en un ícono de la viña, reflejando la unión entre arte, cultura y vitivinicultura.

    Experiencias que cautivan

    La propuesta enoturística de Haras de Pirque invita a recorrer sus viñedos y disfrutar de catas guiadas en un entorno privilegiado, con vista a la Cordillera de los Andes. Sus experiencias están pensadas para quienes buscan descubrir la tradición del Maipo con un toque de sofisticación y cercanía.

    Alan Warren alanwarren@vtr
    Alan Warren alanwarren@vtr

    Beneficios exclusivos para suscriptores LT

    20% de descuento en Experiencia Sunset

    • Tour guiado por el viñedo y la bodega.
    • Degustación de 3 vinos en sala de barricas.
    • Cena en el restaurant para disfrutar del atardecer.
    • Incluye una botella de vino de regalo.

    20% de descuento en Experiencia Albis

    • Tour guiado por el viñedo y la bodega.
    • Degustación de 4 vinos incluyendo Albis Icono, en sala de barricas.

    20% de descuento en Experiencia Haras de Pirque

    • Recorrido completo por la bodega en forma de herradura.
    • Degustación de 3 vinos gran reserva, acompañados de una explicación guiada sobre su proceso y características.

    Cómo acceder a tu beneficio

    Descarga tu código exclusivo en esta nota y aplícalo al momento de reservar tu experiencia en haraswines.com/experiencia.

    Usa tu beneficio presentando tu credencial LT Beneficios o descargando el código que te entregamos aquí:

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Vinos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Activan alerta roja en Ránquil por incendio forestal cercano a sectores poblados

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia
    Chile

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal
    Negocios

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    “La Gobernanza del Crecimiento”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender