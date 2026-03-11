Por qué es indispensable abrir más puertas a la inclusión
En este nuevo capítulo de Charlas Board, la educadora diferencial Sandra Urra, académica de la Universidad Andrés Bello, explica por la inclusión va mucho, mucho más allá de protocolos, enunciados y buenas voluntades de abrir espacios.
“La inclusión no empieza cuando abrimos la puerta, sino que cuando nos preocupamos y nos preguntamos por qué llevamos tanto tiempo con las puertas cerradas”, dice de entrada Sandra Urra, educadora diferenciar y académica de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello.
¿Por qué nos llama a hacernos estas preguntas? Porque la inclusión no sólo implica abrir una vacante, llenar una cuota, enunciar la diversidad como valor a modo de hoja de ruta o decir que tal o cual organización está libre de prejuicios. También implica hacer todo lo posible porque el ecosistema que acompaña la vida de las personas con discapacidad les permita desarrollarse plenamente.
Eso y más explica en este nuevo capítulo de Charlas Board, donde la premisa central es: “Nadie puede quedar atrás ni debe quedar atrás”. Cuestiona las barreras para el aprendizaje y la participación.
