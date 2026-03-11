Por qué es indispensable abrir más puertas a la inclusión

“La inclusión no empieza cuando abrimos la puerta, sino que cuando nos preocupamos y nos preguntamos por qué llevamos tanto tiempo con las puertas cerradas”, dice de entrada Sandra Urra, educadora diferenciar y académica de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello.

¿Por qué nos llama a hacernos estas preguntas? Porque la inclusión no sólo implica abrir una vacante, llenar una cuota, enunciar la diversidad como valor a modo de hoja de ruta o decir que tal o cual organización está libre de prejuicios. También implica hacer todo lo posible porque el ecosistema que acompaña la vida de las personas con discapacidad les permita desarrollarse plenamente.

Eso y más explica en este nuevo capítulo de Charlas Board, donde la premisa central es: “Nadie puede quedar atrás ni debe quedar atrás”. Cuestiona las barreras para el aprendizaje y la participación.