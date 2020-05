Consejos para ordenar y organizar la casa

COCINA Y LOGIA A PUNTO

La cocina es un universo con vida propia. En ella pueden convivir pacíficamente cientos de objetos si la organizas como el cosmos y la vida: por grupos, por sistemas, como nuestro sistema solar: agrupar y delimitar por función es la consigna.

El lavaplatos suele ser una zona de caos, esponjas, escobillas y envases de limpiadores, plásticos de distintos colores por todas partes. Agrupa. En vez del repetido canastito de acero o de plástico que cuelga incómodo, una bandeja bonita de cerámica de un color neutro como el blanco permite organizar los objetos de limpieza de otro modo. Puedes poner el lavalozas en una vieja alcuza que tenías guardada u otro frasco de vidrio, escoger fibras vegetales en lugar de las esponjas de plástico y agregar una ramita verde. Le darás vida y luz a un espacio que nunca pensaste que podía tenerlas.

Cepillo de coco (Emporio Manelun, @emporiomanelun) Set de escobillas (Casaideas, Parque Arauco) Alcuza de vidrio con corcho (Steward, Av. Padre Hurtado Norte 1225) Botella de vidrio (Metrocuadrado, Av. Luis Pasteur 5569, L. 1) Esponja de cobre (Unimarc) Luffa, esponja vegetal (Emporio Manelun) Bandeja enlozada (Patio Oriente, @patioriente) Paño lino (Metrocuadrado)

Tips

Escoge fibras naturales por sobre el plástico, te da calidez incluso en una zona como la logia. Por ejemplo, un cestito de mimbre para las esferas de secar o un bol de loza para los perritos de la ropa.

Los frascos transparentes de vidrio no solo te ayudan a reciclar envases y, por tanto, a ganar espacio reutilizando, también te permiten ver de una sola vez el contenido, facilitándote cualquier búsqueda.

Ideas

Agrupa: Por color, por función, por material, acero, madera, etc. El orden visual no solo te da armonía, te permite ganar tiempo.... ¡el que no pasarás buscando algo!

Apila : Si apilas contenedores ganarás espacio. Usa pocas unidades, 3, 4, para que no sea complicado sacar una u otra bandeja.

BAÑO ZEN

Siempre hay algún mueble o repisa en el baño que nos ayuda con el ejército de frascos que viven en él, pero seguro tienes todo mezclado, colonias con remedios, con champús, con cremas, un parche curitas dando vueltas, el rouge, ¡uf! Alto. Para salvarte del caos existen los contenedores. Hay mil opciones, puedes usar canastos, cajitas, bandejas, el punto es sectorizar y clasificar por uso.

Clasifica

La caja de la caja, de la caja:

- Destina una bandeja de la repisa o cajón del mueble a las cosas del pelo, otro para las del cuerpo, otro para los remedios, por ejemplo.

- Divide cada una de ellas en compartimientos con cajitas o potes más pequeños, para que dentro no tengas todo revuelto. Por ejemplo, en el nivel de las cosas del pelo, el secador en un minicanasto, los serum para el pelo en un pote y los cepillos en un frasco.

- Usa etiquetas para los canastos o cajas si tienes muchas cosas, para ubicarlas fácil.

Ver y no ver:

El papel higiénico, que vive escondido, puede ir sin el plástico en una linda caja lacada y con tapa de madera o en un canasto o bandeja; ganarás en texturas, la blanca del papel en contraste con estos materiales; los básicos de todos los días ponlos juntos y a la mano en potes de cerámica o vidrio, los mismos que te sirven para almacenar la comida quedan estupendo; algodones, cotonitos y pads de maquillaje por un lado; cremas de limpieza y exfoliantes en otro.

- Los canastos te ayudarán a mantener esos objetos que no son tan bonitos y no usas a diario separados por uso, en orden y fuera del campo visual.

- Deja a la vista solo los básicos que usas cada día. No necesitas verlos completos, con una parte para identificarlos basta, como los tubos de crema, por ejemplo.

Reutiliza

Un canasto puede servir de repisa si lo cuelgas en la pared. Es liviano y su rejilla te dará aire para no saturar el espacio visual.

Repisa canasto (La Horqueta, Luis Pasteur 6603, L. 102)

Que nadie lo vea

A nadie le gusta ver la escobilla del WC o el sopapo. Tienen mala fama, pero pueden quedar simpáticos y divertidos si les buscas un recipiente bonito. ¿Un macetero, una jardinera?, una bandejita que los destaque, casi como una instalación artística o un 'objet trouvé' de Duchamp.

Jarro de hojalata (La Horqueta) y bandeja enlozada amarilla (Patio Oriente)

EL HALL DE LA ENTRADA: BIENVENIDOS

Sácate el día de encima. Cuando llegas a la casa deja todo el peso, el cansancio y la energía de la calle en esta zona de 'pasajero en tránsito', la frontera entre la vorágine del mundo exterior y tu amado refugio.

Para que entrar/salir no sea una tortura tipo '¿dónde habré dejado las llaves del auto?', '¿has visto mi celular?', los abrigos, zapatos, llaves, cartera, tienen que estar a mano.

Colgar libera el espacio que ocuparía un mueble. Un perchero en la pared tendrá lugar para los abrigos y bolsos de uso frecuente (no los pongas todos). También puedes colgar otras cosas bonitas como un sacudidor, un canastito para dejar las cuentas, incluso las llaves.

Sacudidor de mimbre (La Horqueta) Set de canastos grises (The Box House) Caja multipropósito, diseño japonés (The Box House)[/caption]

Cuelga todo

Los ganchos te permiten ganar espacio en vertical en el muro, para poner objetos de uso frecuente: pañuelos, las llaves, un espejo, hay múltiples posibilidades.

Regala

No necesitas 10 abrigos o chaquetas, tal vez solo usas 5. Libera el clóset donando lo que en realidad no usas. "Lo que no te has puesto en 1 año en realidad ya no te lo vas a poner", decía mi madre.

Contenedores

Para que la entrada no sea una cancha de obstáculos; un canasto, una bandeja metálica que te sobró de una repisa, una cajita con divisiones mantendrán los zapatos ordenados cuando te los pongas o saques.

Siéntate

Una banqueta o un piso hará más amable el proceso de poner/quitarse zapatos y abrigos a la entrada de la casa.

No te olvides de él

El más pequeño y peludo habitante de la casa también puede tener un rincón bonito y armónico, acorde al resto de la casa. No tiene por qué tener el plato morado, la mantita con pintas de colores y la cucha azul. Para que sume a la casa y no sea un foco disruptor, solo necesitas delimitar su zona; por ejemplo, con una tela sin diseños y usando una sola paleta de colores, como en este caso crudos, para todos sus accesorios, camita incluida.