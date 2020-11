Se ve y se está

Comida y arte

El chef Álvaro Romero abre las puertas del restaurante La Mesa para invitar a vivir el arte a través de la gastronomía en un nuevo formato de colaboración junto con la plataforma digital de arte Collectio. Cada mes irán rotando diferentes obras dentro de este espacio gastronómico y en noviembre las obras elegidas son las de Nicole Tijoux, quien estará con una edición exclusiva para Collectio. Todas las obras cuentan con un código QR que lleva directamente a la página web donde se muestra la información de cada una. collectio-collectio.com

Humanidad extrema

La fotografía del chileno Tomás Munita es reconocida a nivel mundial por retratar diferentes zonas de conflicto. Con el dinero de un premio ganado el 2012 partió a la Patagonia a documentar el antiguo oficio de los bagualeros, conocidos como los vaqueros del fin del mundo. “Es importante documentar este oficio que está desapareciendo y que la mayoría de los chilenos no conoce. Lo que más aprendí fueron cosas que me enseñaron ellos, la amistad, los valores del gaucho como persona, algo invaluable”, ha comentado Munita sobre este trabajo que se publicó en The New York Times y National Geographic y que en 2015 ganó el Premio Gabriel García Márquez.

La exposición “Patagonia” estará hasta el 31 de enero, de jueves a domingo, 10:30 a 17:00, al aire libre en el Centro Cultural de Las Condes.

Para reflexionar

13 artistas de la escena nacional reflexionan sobre estallido social, pandemia y la manera de realizar la experiencia estética de la pintura contemporánea en la muestra “Salón de Pintura”, que estará hasta el 13 de diciembre en la Galería Principal de Matucana 100. Las visitas son en cuatro horarios, de miércoles a domingo, previa inscripción en la web m100.cl. También hay un tour 3D disponible en la misma página.

La tribu

Cuando nos preguntan: ¿Nacionalidad? Nuestra respuesta es: chilena, y hoy ser chileno/a significa muchas cosas a la vez. Por lo mismo, el Museo Histórico Nacional plantea esta pregunta que habla de vida, de tierra y de grupo. Pudimos hablar con su curador, Manuel Correa, quien organizó la muestra en tres momentos curatoriales; Chile Horizontal, Chile Vertical y Chile Descentrado. “A pesar de la carga conceptual de cada una de estas secciones, el orden que articula el recorrido es en realidad cronológico; son, por así decirlo, tres tiempos históricos en los cuales el sentido de pertenencia y comunidad tiene características muy distintas. Lo anterior, como siempre en la historia, no quiere decir que estos conceptos no se escapen de sus marcos temporales, se cuelen o trencen con el siguiente”, explica. Quienes no puedan asistir a la exposición por razones sanitarias o de tiempo tienen la opción de visitar el video explicativo en mhn.gob.cl

Estamos en un punto social importante y álgido en nuestra sociedad, ¿cómo ves la tribu hoy, cómo ves nuestra nacionalidad?

La muestra busca dar cuenta de que el sentido de pertenencia es histórico, y por lo tanto complejo. Pertenecer a una comunidad no es ni obvio ni fácil y requiere reflexión y análisis. Creo que los museos deben estar al servicio de ese diálogo. Al parecer, la tribu hoy quiere sentarse a conversar y a redefinir; esto no es primera vez que sucede, y ha pasado en diversos escenarios históricos, algunos bastante más complejo que este. En cada uno de estos procesos la primera pregunta es siempre la misma: ¿por qué estamos juntos?, y luego: ¿qué sentido le vamos a dar a estarlo en el futuro? Creo que en esto la reflexión del museo no es que estemos juntos ‘a pesar de’ nuestras diferencias, sino gracias a ellas, y en eso el sentido del futuro va a tener que husmear por varios caminos, quizás de forma simultánea.