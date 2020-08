Sebastián Muñoz

1. ¿Por qué escogiste la historia de “El príncipe” para tu debut como director?

Siempre supe que quería hablar del deseo de amar, desde mi propia mirada y experiencia, entonces empecé a buscar una historia entre dos hombres, y el destino puso en mis manos esta novela. Ya la portada del libro me resultaba interesante y provocadora; un hombre semidesnudo tras las rejas.

Leí las primeras páginas y me cautivó inmediatamente su narrativa cruda y el erotismo que transcendía a la lectura y me llevaba hacia mi propio yo. Llevaba muchos años trabajando como director de arte en cine y tenía ganas de poner mi mirada artística y política ya no para otros, sino para mí.

2. Se ha presentado en varios festivales, ¿qué participaciones te dejan más contento?

Tengo tres momentos muy importantes, el primero fue el estreno mundial en el Festival de Venecia; aún puedo escuchar los aplausos y jamás olvidaré los abrazos del equipo, amigos del alma y marido que me acompañaron solo por amor. El segundo fue en compañía de mi padre en el Festival de La Habana, Cuba; el público cubano se relaciona directamente con la pantalla e interactúa con los personajes de la historia en un diálogo tridimensional que resulta alucinante.Y el tercer momento fue en el Festival de Cine de Valdivia; era la primera vez que el público chileno la veía (en una ciudad que amo) y ver cómo la sala se llenó fue un tremendo regalo que se complementó con el estallido de la juventud que aplaudía llena de emoción una historia que es realmente para ellos.

3. ¿Cómo escogiste el elenco?

Me he relacionado con el mundo teatral toda mi vida; en este hermoso camino he construido lazos de amor con muchos actores que están en la película. Claudio Rodríguez (actor, director de casting y asesor de guión de “El príncipe”) me regaló un gran tesoro que fue descubrir a Juan Carlos Maldonado, mi admirado protagonista, al cual conocí en un examen de teatro en la Universidad Mayor. Tenía una pequeña escena, pero eso es lo hermoso que tiene el teatro, no importa la cantidad de escenas que tengas sino la verdad y emoción que le entregues a tu personaje. Lo vi y supe que era el ‘príncipe’ que yo buscaba para esta historia.

4. Antes de dirigir creaste los mundos de muchísimas películas y series chilenas como director de arte. ¿Cuáles te enorgullecen más?

Las que construí con amigos y directores del alma, Alicia Scherson, Andrés Waissbluth y Cristián Jiménez; con ellos yo crecí como artista y fueron los primeros en darme las alas para volar y dejar que mi cabeza loca diseñara esos mundos llenos de atmósferas dramáticas y paletas de colores que nadie en Chile se había atrevido a ocupar.

5. ¿Por qué desarrollaste esa tarea por tanto tiempo antes de dirigir?

Porque me apasiona construir mundos que hablen y retraten los sentimientos, conflictos, dolores y miedos del ser humano. Cada película te lleva a descubrir un mundo que no conocías y te obliga a poner tu alma, corazón y piel en esas historias que muchas veces las vemos solo por fuera, pero cuando realmente te involucras se abren otras perspectivas y logras por primera vez en tu vida ponerte en el lugar del otro.

6. ¿Qué te parece el timing del estreno de “El príncipe” y los temas que han surgido o reflotado últimamente?

Que somos un pueblo abandonado, aislado del mundo. Encarcelados por el mar y la cordillera, silenciados por la dictadura militar y carentes de afectos como los personajes de mi película. Además de sentir que el arte o los artistas chilenos no son prioridad para este país.

7. Tuvo una exhibición superexitosa en AMOR, ¿ahora dónde podemos ver “El príncipe”?

Disponible ahora en: www.cinepolisklic.cl/www.m100.cl/programacion/el-principe-en-m100

www.centroartealameda.tv / @elprincipelapelicula / @director_pelicula_el_principe