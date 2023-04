A Danny McBride le gustaría participar de una This is the End 2

¿Es posible que la comedia apocalíptica This is the End tenga una secuela? Al menos el actor Danny McBride no solo cree que sí es posible, sino que también estaría interesado en participar.

En conversación con US Weekly, el actor planteó que no dudaría ante la posibilidad de que la dupla conformada por Seth Rogen y Evan Goldberg, escritores y directores de la comedia, decidan volver a su historia de fin de mundo.

“No subestimaría lo que Seth y Evan podrían cocinar. Creo que esos tipos son lo suficientemente inteligentes como para que, si quisieran hacer una secuela de cualquiera de esas cosas, podrían hacer algo divertido”, explicó McBride.

“Conocí a esos muchachos cuando mi carrera comenzó a despegar. Y esos tipos fueron muy generosos conmigo. Simplemente me gustaban mucho y nos llevábamos bien. Y me encantaría hacer más cosas con esos tipos... Son tan divertidos y los extraño”, agregó explicando su interés para volver a colaborar Rogen y Goldberg.

La historia de This is the End presenta versiones ficcionalizadas de diferentes actores luego de que una fiesta organizada por James Franco culmina justo cuando comienza el apocalipsis descrito en la Biblia. A partir de ahí, los sobrevivientes deben intentar sobrevivir sin el respaldo de sus privilegios y la más que probable condena eterna por su elitismo.