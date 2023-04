A los Hermanos Russo les gustaría dirigir una película de Batman para el nuevo Universo DC

Joe y Anthony Russo están estrechamente vinculados a Marvel por cortesía de su trabajo en Avengers: Infinity War, Avengers: Endagme, Capitán América: The Winter Soldier y Capitán América: Civil War. Sin embargo, mientras el dúo aún no planea un retorno al MCU, una incursión en las adpataciones de DC podría estar en sus planes.

Durante una reciente entrevista con el portal Comicbook a propósito de Citadel, su nueva serie para Amazon Prime Video, los Hermanos Russo indicaron que les gustaría dirigir una película de Batman para el nuevo Universo DC.

Al recibir una pregunta sobre la eventual opción de sumarse a la franquicia comandada por Peter Safran y James Gunn con DC Studios inicialmente Anthony Russo reconoció que no es usual que les pegunten por DC. No obstante, Joe Russo no tardó en abordar a qué personaje les gustaría llevar a la pantalla.

“Obviamente, James está comandando (DC Studios), sería una obviedad”, dijo Joe Russo. “Lo amamos hasta la muerte. Nos encanta la dirección en la que va a tomar ese mundo. Sabes que va a ser inventivo con eso. ¿Y sobre nuestros personajes favoritos de DC? Quiero decir, hombre. Hay muchos buenos. Siempre respondo basado en los cómics que coleccionaba cuando era niño, y los dos cómics que más coleccionaba eran Spider-Man- en realidad, los tres- eran Spider-Man, X-Men y Batman. Pero ha habido muchas versiones de Batman, así que siento que esa es una respuesta obvia”.

“Pero, ya sabes, es difícil no responder a eso”, complementó Anthony Russo. “Así es como sabes que en realidad no nos hemos vuelto literales al respecto y específicos al respecto porque, sí, Batman era mi personaje favorito durante toda mi infancia. Pero obviamente, ha sido bien explorado”.

Actualmente Warner Bros está trabajando en dos películas con Batman: la primera es The Batman- Part II que será dirigida por Matt Reeves como una secuela de The Batman (2022) y la segunda es The Brave and the Bold, una cinta de “Gods and Monsters”, el primer capítulo del nuevo universo de adpataciones DC. The Brave and the Bold aún no tiene director, pero la idea es que la película se enfoque en Batman/Bruce Wayne y Robin/Damian Wayne.