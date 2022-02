Ahora los Premios Oscar quieren reconocer a las películas populares con una votación en Twitter

¿Recuerdan cuando en 2018 los Oscar intentaron establecer una categoría para la “Película Popular Destacada”? Eventualmente aquella propuesta no prosperó y ante toda la polémica que se generó al respecto la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos optó por posponer de manera indefinida su implementación.

Pero parece que en un contexto donde abundan las películas de superhéroes y otros blockbusters que no figuran en las categorías tradicionales de aquella premiación, la Academia no se quiere olvidar de esas producciones durante su famosa premiación a lo mejor del cine.

Es por eso que durante esta semana los responsables de los Premios Oscar anunciaron que colaborarán con Twitter para un nuevo concurso que busca elegir “la película favorita de los fans”.

Según explica Variety, la idea es que desde este lunes 14 de febrero los fanáticos puedan votar a través de Twitter o el sitio web oscarsfanfavorite.com (que no está disponible fuera de Estados Unidos) por su película favorita de 2021. Cada cuenta de Twitter puede votar hasta 20 veces por día, sin embargo, los usuarios pueden apoyar a todo tipo de películas sin importar si estas fueron nominadas o no a los Premios Oscar 2022.

Es decir, si quieren pueden elegir a Dune, West Side Story u otras cintas con varias nominaciones como su película favorita del 2021, pero también pueden apoyar a Spider-Man: No Way Home o The Mitchells vs. the Machines (nominadas solo en una categoría respectivamente) e incluso, si lo creen pertinente, pueden darle su voto a producciones que no fueron nominadas como Zack Snyder’s Justice League, The Last Duel, Belle o Army of the Dead.

Los votos serán tomados en cuenta hasta el 3 de marzo y aunque la película con más votos no recibirá una estatuilla ni será reconocida formalmente como el resto de los nominados en las categorías oficiales, la promesa es que la película ganadora se revelará durante la transmisión de los Premios de la Academia que se desarrollará el próximo 27 de marzo.

Por lo tanto pese a que esta votación en ningún sentido estará a la misma altura que las categorías formales de los Oscar y por ende no es un reemplazo de la polémica categoría para la “Película Popular Destacada”, en cierta forma es una sucesora espiritual de esa idea ya que básicamente permitirá que los fanáticos expresen cuál fue la cinta qué más les gustó del año pasado y así producciones que quizás no fueron nominadas o solo figuran en categorías más técnicas también puedan ser destacadas de una manera más casual (y sin galardones de por medio) en la ceremonia.

“Estamos encantados de asociarnos con Twitter para ayudar a construir una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia de este año. Los Oscar son una oportunidad para unir a personas de todo el mundo a través de su amor compartido por el cine y, a través de estas activaciones, los usuarios de las redes sociales de todo el mundo ahora tienen más oportunidades de interactuar con el programa en tiempo real, encontrar una comunidad y ser parte de ella. la experiencia de una manera que nunca antes habían podido”, dijo Meryl Johnson, vicepresidenta de marketing digital de la Academia.

Bajo esta dinámica los usuarios de Twitter no solo podrán elegir a su cinta favorita con el hashtag #OscarsFanFavorite, sino que también podrán destacar a un momento específico de alguna película con el hashtag #OscarsCheerMoment (Momento de alegría). Todo mientras que los usuarios residentes en Estados Unidos que participen de ambas tendencias podrán aspirar a premios que incluyen desde entradas para un año completo de películas gratis en un cine de su elección hasta un viaje con todos los gastos pagados a Los Ángeles para presentar un premio Oscar en la entrega de 2023.

La ceremonia de los Premios Oscar 2022 se desarrollará el 27 de marzo y los resultados de la votación #OscarsFanFavorite serán revelados durante el desarrollo del evento, mientras que las escenas destacadas por #OscarsCheerMoment también serán mostradas en la ceremonia junto a tweets de los fans.