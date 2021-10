Ahora puedes jugar juegos de Steam en Xbox con Nvidia GeForce Now

A partir de hoy es que los jugadores de Xbox podrán jugar juegos de Steam a través de Nvidia GeForce Now. Esto dado a que Nvidia está desbloqueando el acceso a su servicio en Microsoft Edge, navegador que se encuentra disponible en Xbox

GeForce Now es un servicio de juegos, el cual entrega acceso a más de mil títulos de PC, y con esto es que se puede acceder a juegos como Dota 2, o CS: GO. Según apuntan desde The Verge, Microsoft Edge cuenta con soporte para mouse y teclado en Xbox, con lo cual se pueden jugar títulos que no tienen soporte para gamepad, como los ya mencionados.

A pesar de esto, según señalan desde el medio, esta no es la experiencia ideal, ya que el teclado virtual aparece cuando se hace click, a la vez que los juegos presenta latencia al momento de jugar.

Desde el medio compartiendo un video del servicio funcionando en la consola, donde se pueden apreciar un poco de los problemas que este modo presenta.

GeForce Now se lanzó en octubre del 2015, y es un servicio que se basa en la suscripción permitiendo acceder a diferentes títulos, y actualmente se encuentra disponible para PC, Android, iPhone, así como Nvidia Shield.