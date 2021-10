Algunos planes descartados para Venom: Let There Be Carnage incluían la participación de Spider-Man

[Esta nota contiene spoilers de Venom: Let There Be Carnage]

Venom: Let There Be Carnage ya concretó su estreno en Estados Unidos, por lo que aunque en países como Chile todavía tenemos que esperar algunos días para ver a la nueva película del simbionte, ya se han multiplicado los reportes y análisis sobre la cinta protagonizada por Tom Hardy.

En ese sentido, en el marco de una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Andy Serkis reveló que pese a que finalmente no se concretó nada al respecto, habrían existido discusiones para que Spider-Man formara parte de la trama de la segunda película de Venom.

Las declaraciones del director se dieron en el marco de una discusión sobre una parte de la película, por lo que a continuación encontrarán spoilers de Venom: Let There Be Carnage.

De acuerdo a las descripciones que se han revelado a través de redes sociales y distintos portales estadounidenses, la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage conectaría al mundo del simbionte con el Spider-Man de Tom Holland. Así, aunque por ahora no están claros todos los pormenores de esa relación, Serkis explicó que dicho momento fue consecuencia de varias discusiones que incluso habrían involucrado un potencial papel para Spidey en la cinta.

“(La escena post-créditos) estaba cambiando al 100 por ciento, sí. No podría haber sido más fluida si lo hubieras intentado“, contó Serkis. “Sí, por supuesto, fue algo de lo que hablaron antes de que yo llegara a la película. Hubo momentos en los que él (Spider-Man) iba a estar en la historia, potencialmente, y luego no lo estaba. Pero decidimos que queríamos examinar realmente al universo de Venom primero. Así que mientras pasábamos por el rodaje principal tuvimos que tener las discusiones inevitables, pero no fue hasta muy, muy tarde que llegamos a la noción precisa del teaser que queríamos colocar allí“.

Es decir, los planes para Spider-Man y Venom: Let There Be Carnage pasaron por varias versiones e incluso se contempló que el arácnido fuera parte de la cinta en lugar de una escena post-créditos. No obstante, finalmente la producción optó por esa última alternativa dejando sobre la mesa varias preguntas para el futuro de la franquicia de Venom y, por supuesto, la anticipada Spider-Man: No Way Home.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará este 6 de octubre en Chile.