Andy Muschietti sería el candidato para dirigir al Batman del nuevo Universo DC

Cinco películas han sido anunciadas para el futuro universo DC, comandado por el director James Gunn y el productor Peter Safran, incluyendo una película titulada “The Brave and the Bold”, la cual estará centrada en Batman y Robin, con este último siendo la versión que involucra a Damian Wayne, el hijo de Bruce.

En ese sentido, la producción abordará el concepto de la “Batifamilia”, con el propio Gunn adelantando que la historia será “una extraña historia de un padre y un hijo”, aunque por ahora se desconocen más detalles al respecto.

Sin embargo, ahora el portal One Take News indicó que el proyecto ya tendría un candidato para tomar la silla de director: el argentino Andy Muschietti, responsable de la película de The Flash.

“OTN ha confirmado con múltiples fuentes que Andy Muschietti ha sido elegido para dirigir The Brave and the Bold para DC Studios”, indicó el portal apuntando a que el estudio no quiso confirmar la información.

La elección de Muscietti no debiese sorprender ya que el director ya tiene experiencia con el hombre murciélago. Es decir, The Flash incluye la presencia de dos versiones de Batman, en base al trabajo de actores como Ben Affleck y Michael Keaton.

Por ahora no hay nada confirmado sobre esta información, y “The Brave and the Bold” no tiene fecha de lanzamiento, pero la historia se inspirararía en la elogiada etapa de Grant Morrison a cargo de los cómics de Batman. Lo otro claro es que un nuevo actor tendrá la tarea de interpretar a Batman, ya que Ben Affleck no volverá al rol.