Antony Starr encabeza a los invitados de la versión virtual de la Comic Con Chile

Quizás lo notaron o quizás no, pero este año la Comic Con Chile no se desarrolló de manera presencial debido a la pandemia. Pero aunque el evento no logró celebrar sus diez años con una cita en vivo, este sábado igual conmemorará su cumpleaños con un evento virtual.

La versión digital de la Comic Con Chile será gratuita y contará con varios invitados internaciones que probablemente resultarán conocidos para los fanáticos de las series.

Ante todo, entre lo más llamativo de este evento, se encuentra Antony Starr, el actor detrás de Homelander en The Boys.

Todo mientras que los fanáticos de Harry Potter y los seguidores que permanecen leales a Game of Thrones podrán disfrutar de la participación de Natalia Tena, la actriz detrás de Osha en la serie de HBO y Nymphadora Tonks en la saga del niño mago.

Ahora, para los fanáticos de La Casa de Papel, la Comic Con Chile también contará con Itziar Ituño, la intérprete de la inspectora Raquel Murillo.

Pero los invitados no serán la única oferta de contenido de la Comic Con Chile 2020 y la cita virtual también quiere convocar a los seguidores de los videojuegos con competencias de juegos como el FIFA 21 y Call of Duty: Warzone, y también promete contar con ilustradores, novedades de cómics y “contenido exclusivo de Warner, Universal y Crunchyroll”.

Y, aunque en esta ocasión la Comic Con Chile será de manera virtual, el evento mantendrá el espíritu de sus versiones anteriores y también dará espacio a los cosplayers y tiendas que venderán sus productos de manera online.

La Comic Con Chile 2020 se realizará este sábado 14 de noviembre desde las 12:00 a las 20:00 hrs y los interesados podrán seguir sus actividades ingresando a www.comicconchile.cl.