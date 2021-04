Anuncian nuevo contenido para las Definitive Edition de Age of Empires 2 y 3

Durante la jornada de este sábado, es que se realizó el Age of Empires Fan Preview, un evento centrado en la franquicia de Microsoft, y donde se dio a conocer nueva información de la popular saga. Aprovechando la ocasión, es que se anunció una nueva expansión para Age of Empires II Definitive Edition, llamada Dawn of the Dukes, la cual trasladará a los jugadores al este de Europa, sumando una nueva campaña y contenido.

Pero esto no es todo ya que Age of Empires II Definitive Edition, también recibirá por primera vez batallas históricas cooperativas, con lo cuial los jugadores podrán trabajar en conjunto para alzarse con la victoria.

En el caso de Age of Empires III este también recibirá nuevo contenido, el próximo martes 13 de abril, llegará la primera gran actualización al juego, que sumará la civilización de Estados Unidos, que sumará una ‘nueva ciudad natal’, nueve nuevas unidades, nuevas mecánicas y más. Esta estará disponible de forma gratuita por un periodo temporal para quienes completen un desafío, o se podrá comprar.

Más adelante, el juego recibirá civilizaciones de África, mientras se encuentran trabajando en una nueva expansión.