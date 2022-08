Aparecen trofeos del remake de Prince of Persia: The Sands of Time en PlayStation

El desarrollo del remake de Prince of Persia: The Sands of Time, no ha ido del todo bien, sin embargo tras cambiar de estudio, al parecer el juego ya avanza, y ahora trofeos del juego es que han aparecido en PlayStation.

La información proviene de PSN Profiles, quienes señalaron que ya apareció la lista de trofeos completa de esta nueva versión del clásico de Ubisoft.

Todo esto parece apuntar a que el juego sería presentado -una vez más- próximamente, con todo apuntando al próximo Ubisoft Forward del 10 de septiembre como la fecha más probable.

Cabe recordar que este remake fue anunciado en 2020, sin embargo tras una serie de retrasos, es que se anunció que el desarrollo del juego pasaría de Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai a Ubisoft Montreal.

“Esta decisión es un paso importante y el equipo, basándose en el trabajo realizado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mombai, ahora se tomará el tiempo que necesitan para reagrupar el enfoque del juego y brindar la mejor experiencia para esta nueva versión de este clásico de todos los tiempos”, señalaron en la ocasión.