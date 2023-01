Apple anuncia cuatro nuevos juegos Arcade Originals que llegarán el mes de enero

Desde Apple han dado a conocer cuatro nuevos títulos de Arcade Originals que llegarán durante el mes de enero, entre los cuales se encuentran un juego de Game Freak y un nuevo título interactivo de Pocket Gems.

A través de un comunicado, desde Apple señalaron que “En 2022, Apple Arcade lanzó más de 50 juegos nuevos y más de 300 actualizaciones destacadas para éxitos existentes en el servicio. En 2023, esperamos otro gran año de aún más diversión y juegos, comenzando con cuatro nuevos Arcade Originals este mes”.

En cuanto a los cuatro juegos, estos corresponden a

Episode XOXO de Pocket Gems - 6 de enero

Desarrollado por Episode Interactive Studio de Pocket Gems, Episode XOXO es un juego de narración interactivo que presenta una colección cada vez mayor de historias donde los jugadores eligen su propio destino, viviendo sus historias con amor, romance, aventura y drama. El juego se lanzará con cinco historias originales (Little Star, The Royal Bachelor, No Time For Love, The Secret He Keeps y Road To Wonderland), con planes para agregar más historias en futuras actualizaciones.

Illustrated de Border Leap - 13 de enero

Illustrated sumerge a los jugadores en hermosas ilustraciones y las historias detrás de ellas. Con un juego creativo que combina rompecabezas y juegos de palabras, cada uno comienza con una ilustración representada como un boceto conceptual inicial, junto con las palabras ocultas de la historia del artista detrás de su obra de arte. Con cada pieza colocada correctamente, la ilustración cobra vida con color mientras las palabras de la historia se revelan lentamente.

Pocket Card Jockey: Ride On! de Game Freak Inc - 20 de enero

Pocket Card Jockey se lanzó originalmente con gran éxito en Nintendo 3DS, y aunque las reglas básicas son las mismas, los segmentos de carreras han renacido en un glorioso 3D. Los jugadores se abrirán camino hacia la victoria eliminando cartas con números secuenciales en rápida sucesión. Cuantas más cartas eliminen, mejor será el estado de ánimo de su caballo, lo que a su vez les ayuda a cargar energía durante las carreras. La posición de su caballo en la pista determina la dificultad de sus rondas en solitario. También hay cartas especiales que se pueden recoger si las atropellan mientras corren. Estas tarjetas brindan una variedad de beneficios, que incluyen subir de nivel a su caballo, aprender nuevas habilidades o mejorar su desempeño en una carrera. Una vez que su corcel esté completamente cargado y en la recta final, tendrán que correr a toda velocidad para asegurar la victoria.

Squiggle Drop de Noodlecake - 27 de enero

Squiggle Drop es un juego de rompecabezas que usa la creatividad y la imaginación para resolver encantadores rompecabezas de física dibujando una sola forma. Los jugadores pueden completar más de 100 acertijos, cada uno con múltiples y, a menudo, sorprendentes soluciones, y ganar recompensas para construir su propio Squiggletown. Desbloquea edificios, cosméticos y varias mejoras a medida que los jugadores expanden su propia ciudad personal.

Junto con esto, desde Apple dieron a conocer que llegarán actualizaciones y nuevo contenido para diferentes juegos como Angry Birds Reloaded, Grindstone, Jetpack Joyride 2 y Skate City.