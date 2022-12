Apple TV+ planearía una serie basada en la clásica novela Neuromante de William Gibson

De acuerdo a un reporte del portal The Illuminerdi, la plataforma de streaming Apple TV+ tendría en la mira la adaptación del clásico de la ciencia ficción cyberpunk Neuromante escrito por William Gibson.

No solo eso, también aseguran que la iniciativa, que funcionará como una serie, implicaría adaptar las novelas Conde Cero y Mona Lisa Acelerada, las cuales junto a Neuromante forman a la Trilogía del Sprawl.

El informe además agrega que el proyecto estaría tan avanzado, que la plataforma habría ofrecido el rol de Henry Dorsett Case, el hacker antihéroe que protagoniza la historia de la primera novela, al actor Milles Teller, quien es reconocido por su trabajo en películas como Whiplash y Top Gun: Maverick.

Por ahora no existe una confirmación oficial, pero consideren que durante este año Amazon Prime Video presentó una adaptación de la novela The Peripheral de William Gibson. En el pasado, películas como Johnny Mnemonic (1995) y New Rose Hotel (1998) adaptaron historias cortas del autor, aunque diversos proyectos para adaptar a Neuromante se han caído sucesivamente.

Por ejemplo, en 2017 se informó que Tim Miller (Deadpool) concretaría una película que sería producida por Simon Kinberg (X-Men: Days of Future Past), pero esa iniciativa nunca logró avanzar.