Aprecien los detalles del traje de Robert Pattinson con esta nueva estatua de The Batman

Las revelaciones sobre The Batman no se detienen. Siguiendo la difusión de varias fotos de Robert Pattinson como el vigilante y las nuevas imágenes de The Riddler, durante esta semana Prime 1 Studio fue un poco más allá y reveló a su primer coleccionable inspirado en la película dirigida por Matt Reeves.

En el marco de una extensa transmisión sobre sus novedades, la compañía dio a conocer su nueva estatua basada la imagen promocional de The Batman que fue diseñada por Jim Lee para la primera edición de DC FanDome.

Pero, aunque la estatua no toma como referencia directamente a la película, en ella se pueden apreciar un montón de detalles del traje que Robert Pattinson vestirá como el vigilante de Gotham y, por ejemplo, podrán ver de cerca a elementos que van desde los ojos blancos en la máscara hasta el símbolo del murciélago, los accesorios en los guantes, la forma del cinturón, y el estilo de la capa.

De acuerdo a Prime 1 Studio, esta estatua de The Batman fue pintada a mano y cuenta con detalles de cuero. Todo para tratar de replicar lo mejor posible al nuevo atuendo del Caballero Oscuro en el cine.

Si bien las fotos anteriores ofrecen un vistazo claro al traje y la figura, pueden apreciar a este coleccionable de The Batman con más detención en el siguiente video:

Esta figura aparentemente se llamará “The Batman: Cover art version” y aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento, lo más probable es que se presente cerca del estreno de la película que está fijado para marzo de 2022 en Estados Unidos.