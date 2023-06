Avatar: The Last Airbender regresa con un nuevo juego para PC y consolas

Durantge la jornada de este juieves es que fue anunciado Avatar The Last Airbender: Quest for Balance un nuevo juego basado en la popular serie animada de Nickelodeon que llegará a PC y consolas.

El tráiler fue dado a conocer por IGN y según se conoció recrearía la historia que tuvo la popular serie de televisión, a la vez que contaría con diferentes personajes para utilizar como Aang, Toph, Sokka, Katara y Zuko.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance será desarrollado por el estudio peruano Bamtang Games, conocidos por trabajar en Nickelodeon Kart Racers.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el juego contará con una veintena de niveles, los cuales contarían con acertijos y permitirá tanto el juego cooperativo como en solitario.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance llegará a fines de 2023 y estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.