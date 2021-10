Batgirl podría tener una historia de origen “locamente oscura” en su película para HBO Max

Aunque durante la semana pasada se dio a conocer el primer acercamiento a la película de Batgirl en el contexto del DC FanDome, aún no hay muchos detalles respecto a qué planteará esta película que se enfocará en Barbara Gordon. Pero aunque obviamente tampoco reveló nuevos antecedentes, en una reciente entrevista Leslie Grace tanteó parte del tono que podría tener esta nueva cinta basada en los cómics de DC.

Si bien en cómics como Batgirl: Year One se plantea que Barbara Gordon comienza a operar como vigilante con la idea de contribuir al combate del crimen en Gotham (y, en cierta medida desafiar a su padre, Jim Gordon), Grace comentó que su versión del personaje podría tener una historia de origen más oscura.

“No puedo decir mucho sobre lo que va a hacer, pero Batgirl se convierte en su propio héroe. (Su historia de origen) es locamente oscura, como muchos otros superhéroes, pero me gusta que se convierta en Batgirl porque quiere hacer una diferencia en el mundo”, señaló la actriz en una entrevista con la revista Elle.

Por ahora no está claro cómo se podría plasmar ese elemento de oscuridad en la película y solo se puede especular respecto a que elementos de The Killing Joke o toda la trama con el hermano de Barbara, James Gordon Jr, eventualmente podrían adaptarse para influir en esa historia.

No obstante, esas son solo conjeturas y por ahora lo único claro es que Grace sostiene que la película también buscará resaltar la tenacidad de Barbara.

“Siento que la gente la subestima como Barbara Gordon, y yo me identifico con eso. Soy la menor de mis hermanos y, a veces, todavía me siento como un aniña por dentro. Cuando realmente quiero hacer algo y la gente me subestima, pienso: ‘Está bien, lo haré y no diré nada al respecto’. Es esa energía de autodeterminación”, dijo Grace. “No puedes tener miedo de ser tu propio héroe, y creo que las chicas necesitan ver eso. Todos necesitamos ver personajes que estén dispuestos a ser autónomos”.

La película de Batgirl será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi y contará con un guión de Christina Hodson. Todo mientras su elenco tendrá a Grace en el rol titular y J.K. Simmons como Jim Gordon.

Se espera que la película de Batgirl debute a través de HBO Max en 2022.