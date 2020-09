Batroc regresaría en The Falcon and the Winter Soldier

Antes de la pandemia Disney Plus planeaba estrenar a The Falcon and the Winter Soldier en agosto de este año, sin embargo, el COVID-19 cambió esas ambiciones y actualmente la nueva serie de Marvel Studios recién estaría retomando las filmaciones que tuvo que suspender a mediados de marzo.

En ese escenario, durante el lunes pasado desde el portal Just Jared anticiparon que Georges Batroc podría regresar al MCU en la nueva serie centrada en Sam Wilson y Bucky Barnes.

Después de todo, mientras aún no hay anuncios oficiales al respecto, las fotos del set publicadas por Just Jared muestran al actor Georges St-Pierre como el personaje que se enfrentó a Steve Rogers al inicio de Capitán América: The Winter Soldier.

Si bien el posible rol de Batroc en The Falcon and the Winter Soldier es todo un misterio, las fotos que Just Jared tomó en el set ubicado en Georgia, Estdos Unidos, además incluyen vistazos a Emily VanCamp como Sharon Carter, un personaje cuya última aparición en el MCU fue en Capitán América: Civil War.

Las fotos del set reveladas por Just Jared además se complementan con la foto detrás de escenas que Sebastian Stan compartió el lunes pasado y donde el interprete de Bucky Barnes aparece luciendo su traje frente a Anthony Mackie.

The Falcon and the Winter Soldier aún no tiene una fecha de estreno.