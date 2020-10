Bloodstained: Ritual of the Night llegará pronto a dispositivos móviles

Buenas noticias para quienes disfrutaron de Bloodstained: Ritual of the Night, y es que según anunció NetEase Games, el juego de Koji Igarashi (Castlevania) llegará a dispositivos móviles muy pronto.

El juego llegará tanto a iOS como Android, y corresponderá a una aplicación de pago, la cual contará con textos en inglés, japonés, francés, italiano, alemán, ruso, portugués, coreano y español.

Esta nueva versión del juego contará con una nueva interfaz y con controles optimizados para dispositivos móviles, así como un nuevo sistema de logros. En cuanto al contenido, este mantendrá todo el contenido que venía incluido en el juego original.

Bloodstained: Ritual of the Night, es un juego del estilo metroidvania, en el cual el jugador debe explorar un castillo mientras enfrenta a diferentes enemigos, y va consiguiendo nuevo equipamiento, técnicas de combate, y habilidades, las cuales le permiten acceder a nuevos lugares.

El juego fue lanzado en junio de 2019, y actualmente se encuentra disponible para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Ritual of the Night además contó con un spin-off que llamado Bloodstained: Curse of the Moon, el cual tiene una estética en 8 bits, y que tuvo una secuela en julio pasado.