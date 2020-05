Colin Farrell advirtió que el Pingüino tendrá un rol acotado en The Batman

Cuando The Batman llegue a los cines en octubre del próximo año, no esperen ver mucho del Oswald Cobblepot de Colin Farrell.

En una nueva entrevista con GMA, el actor reveló que su versión del Pingüino no tendrá un rol muy grande en la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

Al ser consultado sobre el traje que vestirá como el famoso villano, Farrell reveló que aún no se pone el atuendo pero que todo el proceso creativo ha sido divertido aunque no tenga mucho que hacer.

“Solo miré (el traje) y no puedo esperar para volver. La creación (del traje), la estética del personaje, ha sido divertida y estoy realmente emocionado de volver y explorarlo”, dijo el actor. “Y no tengo mucho que hacer. Tengo una cierta cantidad (de apariciones) en la película. No estoy por todas partes de ninguna manera”.

Farrell no entró en detalles sobre cómo será su interpretación del Pingüino, sin embargo, tanteó que pese a que tiene pocas escenas hará algunas cosas interesantes.

“Pero hay algunas escenas sabrosas que tengo en (la película) y no puedo esperar para volver”, añadió. “Sí, siento que es algo que no he tenido la oportunidad de explorar antes. Se siente original y divertido. Pero solo estoy al comienzo del viaje, así que no puedo esperar para volver y realmente entrar en él”.

The Batman tuvo que detener sus filmaciones a mediados de marzo debido a la pandemia de COVID-19 y en abril el estreno de la película se postergó hasta octubre de 2021.

Además de Farrell como el Pingüino y Pattinson como el Caballero Oscuro, The Batman contará con Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano como The Riddler y Jeffrey Wright como Jim Gordon.