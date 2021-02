Confirman que la aparición del Detective Marciano en el Snyder Cut fue realizada por captura de movimiento

Mucho antes de que el lanzamiento del corte del director de Justice League fuese aprobado, el propio Zack Snyder se encargó de dejar en claro que el Detective Marciano, uno de los personajes más asociados al equipo de superhéroes en los cómics, estaba originalmente contemplado para su versión.

No solo eso, en el vendaval de fotografías y trozos de arte conceptual que lanzó durante varios años, también quedó en claro que el héroe verde ya había aparecido en pantalla, pero se había hecho pasar por un humano: el General Swanwick que interpretó el actor Harry Lennix en Man of Steel.

Confirmado ya el lanzamiento del “Snyder Cut” en marzo próximo, y ratificada también la participación de Lennix durante las refilmaciones de la película, ahora el actor dejó en claro que el personaje aparecerá de forma digital, ya que realizaron un proceso de captura de movimiento con su actuación. Obviamente no era opción aplicar un proceso de maquillaje elaborado.

“Será en mo-cap (Captura de movimiento). No sé cómo voy a lucir. No sé cómo va a lucir el cuerpo y todo eso, pero estoy entusiasmado de verlo”, explicó Lennix a ComicBook.com. “Ese tipo probablemente está en buena forma, por ejemplo. Honestamente, no sé si es ingeniería inversa, pero tuvo que ponerse el traje de mo-cap y hacer la cosa [en el set]”, agregó.

Entre las imágenes que en el pasado presentó Snyder, hubo un storyboard de una secuencia de conversación entre Lois Lane y Martha, la madre de Superman. Luego la secuencia revela que en realidad el Detective Marciano, que tiene la habilidad de cambiar de forma, era realmente quien conversaba con Lois. No solo eso, al final también se revelaba que el héroe también era Swanwick.

También presentó otras imágenes conceptuales que hasta ahora han entregado un acercamiento a cómo podría lucir el personaje.