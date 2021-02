DC entregó más pistas sobre el estado de Wonder Woman después de Dark Nights: Death Metal

[Spoilers de Dark Nights: Death Metal #7 a continuación]

El final de Dark Nights: Death Metal no es muy claro. Si bien la conclusión del evento más reciente de DC Comics establece que después de la última batalla contra The Darkest Knight nació una nueva versión del Multiverso donde todas las historias pasadas cuentan y hay un montón de futuros posibles, el cierre específico de aquel conflicto dejó a Wonder Woman en otro plano de la existencia, y aunque se explicó que no estaba muerta, tampoco se especificó qué había pasado con ella.

Por supuesto, esa y las otras interrogantes que dejó Dark Nights: Death Metal #7 pretenden funcionar como un gancho para que los lectores busquen respuestas en Infinite Frontier #0, un nuevo cómic que saldrá en marzo y que tomando como punto de partida a los eventos de Death Metal dará el puntapié inicial a una nueva etapa en los cómics de DC.

En ese sentido, aunque evidentemente la respuesta definitiva sobre el nuevo estado de Diana en el Universo DC llegará cuando Infinite Frontier #0 sea publicado, la descripción de aquel cómic que fue divulgada durante esta semana entrega más pistas sobre lo que pasó con la amazona.

Después de todo, según recoge Bleeding Cool, esa descripción dice que Infinite Frontier #0 contemplará un relato donde “más allá del mundo de los mortales, Wonder Woman asume un nuevo papel en la esfera de dioses”.

Obviamente eso suena como que Diana no está en el mundo de los vivos, y claramente el nuevo atuendo de la heroína y sus conversaciones con el Espectro tampoco apuntan en esa dirección.

De hecho, la solitud para Wonder Woman #770, el primer cómic de la amazona en la era Infinite Frontier, dice que “Wonder Woman acaba de despertar en medio de la batalla, ¡con hordas de bestias mitológicas arrasando sobre ella! Ni siquiera la Princesa de las Amazonas puede sobrevivir a tal asalto, pero está bien ¡es solo otro día en Valhalla!”

Wonder Woman en Dark Nights: Death Metal #7

Infinite Frontier #0 será publicado el 2 de marzo y su historia de Wonder Woman estará a cargo de Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Alitha Martinez Mark Morales y Emilio Lopez. Todo mientas que el encuadre del cómic que también incluirá a la amazona será realizado por Joshua Williamson, James Tynion IV, Scott Snyder, John Timms y Alex Sinclair.