Deadpool lucha contra una villana de Avengers: Endgame en un arte conceptual descartado de Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings

Pese a que ya ha pasado un buen tiempo desde la fusión entre Fox y Disney, Deadpool todavía no concreta su debut en las películas y series de Marvel Studios. Pero aunque actualmente existen especulaciones respecto a una potencial aparición del personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un arte conceptual sugiere que Wade Wilson pudo aparecer en una producción del MCU que ya se estrenó.

Si bien en última instancia esa potencial opción no llegó a nada, recientemente el artista Andrew Kim utilizó su sitio web para compartir su trabajo en Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings y allí, en medio de las ideas para el club de pelea, se puede ver nada más ni nada menos que un enfrentamiento entre Deadpool y Proxima Midnight.

Lamentablemente aquella imagen no se reveló de la mano de ningún tipo de información por lo que se desconoce si esta es verdaderamente una idea descartada o Kim simplemente estaba jugando con las posibilidades. Recuerden que Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings está ambientada después de Avengers: Endgame y Próxima Midnight despareció junto al resto del ejército de Thanos en esa película.

Pero claro, la cinta que introdujo a Shang-Chi al MCU igualmente contó con inesperados cameos y precisamente en el contexto del club de pelea aparecieron Wong y Abominación.

En cuanto al futuro de Deadpool, mientras Ryan Reynolds sostiene que el personaje no aparecerá en Doctor Strange 2, el actor también aseguró que pronto podrían llegar actualizaciones sobre su futuro como el popular mercenario.