Definitivamente un montón de gente no vio 12 Monos

Fue una de las noticias más llamativas de esta jornada, ya que no todos los días un grupo de monos roba muestras de sangre de pacientes con COVID-19.

Inevitablemente, redes sociales como Twitter se plagaron del mismo tipo de comentario: “Me acordé muchísimo de 12 monos” o “Así comenzaba 12 Monos”. Hay muchas variantes de la misma idea.

Quizás el nivel está muy bajo en cuanto a la originalidad para lanzar chistes con afán de viralización nivel meme. O quizás simplemente recordaron que hay una película post-apocalíptica llamada “12 Monos” que está relacionada con la liberación de un virus.

Pero en su historia, los “12 Monos” nunca fueron responsables de difundir el virus que arrasa con la humanidad. De hecho, era un grupo de humanos, no monos de verdad. Y no, no había alguna escena que pudiese imitar a la realidad de esos monos robando muestras en India.

A continuación, spoilers traidos directamente desde 1995.

En la película de Terry Gilliam, inspirada en la francesa “La Jetée”, James Cole (Bruce Willis) es enviado desde el futuro, en el que la humanidad vive bajo tierra, para dar con información sobre el “Ejército de los Doce Monos”, una organización terrorista que habría liberado un virus mortal.

A raíz de lo inexacto de los viajes en el tiempo, Cole va a dar a diversas épocas de la historia por error, incluyendo un viaje a 1990 en el que termina en un manicomio. En ese lugar se encuentra con Jeffrey Goines (Brad Pitt), un paciente que escucha sus advertencias sobre el futuro y el peligro de los Doce Monos.

Tiempo después, cuando Cole logra llegar un poco más cerca de la antesala de la liberación del virus, vuelve a toparse con Goines, quien inspirado por las palabras de Cole, ahora es el líder del “Ejército de los Doce Monos”. Ante esa paradoja, Cole también obtiene otra pieza de información clara: el loco Jeffrey es hijo del dueño de un laboratorio de virología.

Pero una vez que la historia se desarrolla, Cole se da cuenta que el “Ejército de los Doce Monos” son animalistas inofensivos, ya que su gran plan fue liberar a un zoológico que provoca un gran atochamiento en las calles.

El verdadero responsable de liberar el virus, es un tipo que no estaba en los registros de los expertos del futuro: el asistente del laboratorio de los Goines.

Dicho personaje es interpretado por David Morse, un actor conocido por sus roles en “La Roca”, “Milagros Inesperados”, “The Hurt Locker” y “Contacto”, en donde dio vida al padre de Ellie. Y sí, dicho asistente tenía cara de ser un loco capaz de destruir a toda la humanidad.

Todo esto va a un solo punto. En 12 Monos, el Ejército de los 12 Monos es inocente. Y el sacrificio del pobre Cole para permitir identificar al asistente es en vano ante esos chistes poco originales e inexactos.