Demandan a Netflix por elegir a una actriz negra como Cleopatra para su nueva serie documental

Cuando pensamos en figuras históricas como Cleopatra a menudo nuestra imaginación caracteriza a esos personajes en base a sus representaciones típicas en el cine y la televisión, pero para su nueva serie documental Netflix quiso tomar otra ruta y, recogiendo un longevo debate sobre la raza de la gobernante, eligió a una actriz negra para interpretar a Cleopatra VII en su nueva serie documental.

Aquella decisión del streaming no es nueva ya que el programa llamado Queen Cleopatra ya se filmó y planea estrenarse el próximo mes de mayo. Sin embargo, a propósito del reciente lanzamiento de un tráiler para esa producción, las conversaciones sobre su versión de Cleopatra resurgieron y ahora el streaming enfrenta una demanda al respecto.

Según informa la BBC, un abogado egipcio llamado Mahmoud al-Semary entabló una demanda contra Netflix en la que sostiene que Queen Cleopatra atenta contra leyes de medios de Egipto porque con esa producción el streaming buscaría “promover el pensamiento afrocéntrico... que incluye consignas y escritos destinados a tergiversar y borrar la identidad egipcia”.

Y aparentemente Mahmoud al-Semary no sería el único individuo molesto con Queen Cleopatra en Egipto ya que el egiptólogo Zahi Hawass también aseguró en un medio de ese país que Cleopatra no era blanca.

“Esto es completamente falso. Cleopatra era griega, lo que significa que era de piel clara, no negra”, dijo Zahi Hawass. “Netflix está tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos de que el origen de la civilización egipcia es negro”.

El debate sobre la verdadera apariencia de Celopatra no es nuevo porque aunque se sabe que por parte de su padre, Ptolomeo XII, ella tenía ascendencia griega, la identidad de su madre nunca ha sido especificada.

En ese sentido, aunque Netflix aún no se pronuncia sobre esta demanda, en el anuncio del programa Jada Pinkett Smith, quien es productora de esta serie, defendió la apuesta de Queen Cleopatra.

“No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso era muy importante para mí, así como para mi hija, y solo para mi comunidad poder conocer esas historias porque hay muchas”, dijo Pinkett Smithen el blog Tudum de Netflix.

Todo mientras Adele James, la actriz que protagonizará la serie como la famosa gobernante, respondió a las críticas diciendo: “Para su información, este tipo de comportamiento no se tolerará en mi cuenta. ¡Serán bloqueados sin dudarlo! Si no les gusta el casting no vean el programa. O hagan y participen en una opinión (experta) diferente a la suya. De cualquier manera, ¡Estoy feliz y lo seguiré estando!”

Queen Cleopatra se estrenará en Netflix el 10 de mayo, aunque la demanda del abogado busca frenar su lanzamiento en Egipto.