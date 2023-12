Desarrolladores de The Finals no querían hacer un juego de disparos

The Finals, el nuevo juego de varios exdesarrolladores de Battlefield ya se encuentra disponible y ahora sus creadores han dado a conocer que inicialmente no querían hacer un juego de disparos (shooter).

En conversación con Game Informer, es que el director creativo de Embark Studios, Gustav Tilleby, dio a conocer la situación señalando que “Para empezar, no íbamos a hacer un shooter. No creo que eso fuera algo que se dijera en voz alta; era algo que todos asumieron, como, ‘no, no deberíamos hacer eso’. ,’ Porque lo hicimos antes.”

De acuerdo a lo que agregó, tenían conversaciones y “todos presentaban ideas y esas cosas. Yo presenté algunas ideas, incluida la ‘idea aburrida uno’ y la ‘idea aburrida dos’, y ambas eran shooters”

“Los llamo así porque no pensé que nadie estaría interesado en hacerlos de todos modos. Así que simplemente hablamos de eso y dijimos: ‘Tal vez deberíamos intentarlo’. Algunos de nosotros nos sentamos y dijimos que si vamos a hacerlo, tiene que ser único; tiene que ser algo que nadie más esté haciendo. Así que ese fue el punto de partida de todo el proceso de lanzamiento”, mencionó.

The Finals tuvo una exitosa beta y se lanzó el pasado 7 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.