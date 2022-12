Desde Scarlet Spider y The Bombastic Bag Man hasta Spider-Cat acompañan a Miles Morales en el nuevo póster de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Siguiendo el lanzamiento del primer tráiler de la película durante la semana pasada, este martes Sony compartió un nuevo póster de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Este afiche es bastante llamativo ya que no solo resalta al protagonista de la película, Miles Morales, sino que también destaca al resto de los arácnidos que veremos por cortesía de una trama con el Multiverso. Así mientras podemos ver a figuras confirmas de la cinta como Spider-Man 2099, Spider-Woman y Gwen Stacy, también aparecen otros llamativos arácnidos como Scarlet Spider, Spider Punk, el Spider-Man de la India, The Bombastic Bag Man y hasta Spider-Cat.

Spider-Man: Across the Spider-Verse retomará la historia de Miles Morales algunos años después de los eventos de Spider-Man: Into the Spider-Verse y tendrá como gran villano a The Spot. Sí, porque aunque el primer adelanto Spider-Man 2099 se posiciona como un rival de Miles, ambos mantendrá su estatus de héroes.

“(Spider-Man 2099) no es el villano de la película, pero es una especie de antagonista de Miles porque ambos piensan que lo que están haciendo es lo correcto”, tanteó el guionista Christopher Miller en una entrevista con EW.

“Me gustan más los villanos cuando reflejan los viajes del héroe, una especie de espejo oscuro del protagonista”, complementó Phil Lord. “Y creo que Spot no es diferente. Quiere ser visto como alguien legítimo. Es un personaje que tiene un disfraz tonto y no siempre es visto como el nivel superior de los enemigos de Spider-Man, pero como todos nosotros, quiere que lo tomen en serio”.

Miles Morales as Spider-Man (Shameik Moore) in Columbia Pictures and Sony Pictures Animation’s SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en cines durante junio de 2023.