Diablo IV: Blizzard admite los problemas generados por el primer parche y dice que no lo harán “nunca más”

El parche 1.1.0 de Diablo IV se convirtió en todo un desastre y es que desde Blizzard implementaron una serie de cambios con el fin de que los jugadores no se pasasen tan rápido el juego. Esto no cayó bien entre la comunidad quienes manifestaron su descontento a través de redes sociales, Reddit y páginas de reseñas. Ante esto desde Blizzard han escuchado las quejas de los usuarios y han dicho que no volverán a lanzar un parche similar “nunca más”.

“Estamos intentando hacer que el juego sea más diverdido para los jugadores”, apuntó el director del juego, Joe Shelym agregando que “los jugadores son el corazón de todo lo que estábamos haciendo, y si los jugadores no pueden creerse eso, si el juego no se vuelve más divertido conforme evoluciona, entonces no estamos alcanzando nuestras metas.”

Cabe recordar que el reciente parche reducía la experiencia obtenida a través de misiones y otras actividades, además disminuía los efectos de los estados alterados o el tiempo de refresco de algunas habilidades, entre otros cambios, que buscaban que la experiencia fuera más duradera.

Ante todo esto, y con el fin de solucionar los problemas es que se ha lanzado un hotfix, el cual ha vuelto a aumentar el máximo de posiciones a 99 y ha reducido el coste de reestablecer las estadísticas en un 40%, entre otros elementos.

Junto con esto se señaló que el parche 1.1.1 llegaría en un par de semanas.