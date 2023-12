Disney dice que existe “mucha demanda” por el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic

Poca información se tiene del remake de Star Wars: Knight of the Old Republic, con la mayoría de los rumores apuntando a que el desarrollo no avanza de la mejor manera. En esta línea, es que el jefe de la división de videojuegos de Disneyu, Sean Shoptaw se refirió al título señalando que existe “mucha demanda” por el juego por parte de los aficionados.

En conversación con Axios es que este fue consultado al respecto señalando que “No puedo decir mucho sobre este punto por algunas razones, espero que obvias, pero KOTOR es obviamente un juego increíblemente popular, uno del que estamos increíblemente orgullosos y creemos que todavía hay mucha demanda. Lo dejaré ahí”.

Cabe recordar que el remake de Star Wars: Knights of the Olrd Republic fue anunciado en septiembre de 2021, el juego en sus inicios estaba siendo desarrollado por Aspyr, sin embargo con el paso del tiempo se conoció que el juego pasaría a ser desarrollado por Saber Interactive.

Actualmente los reportes apuntan a que el juego estaría teniendo problemas en su desarrollo.