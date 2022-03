Disney Plus ajustará sus controles parentales para sumar a Daredevil, Jessica Jones y el resto de las series de Marvel-Netflix

No importa si están en Chile, Estados Unidos, Argentina o Canadá, ya es un hecho que si inician sesión en Netflix desde este martes en adelante no podrán ver ninguna de las series de Marvel que se estrenaron originalmente en ese streaming.

Pero aunque la salida de Daredevil y compañía de Netflix fue anunciada tiempo atrás, recién durante esta semana se confirmó qué planea hacer Disney con estas adaptaciones de los cómics de Marvel.

Concretamente, mediante un tweet, Disney Plus anunció que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders se sumarán a su catálogo para Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda el próximo 16 de marzo.

Esta adición, que también contemplará a Agents of S.H.I.E.L.D, se dará de la mano en un ajuste de los controles parentales de Disney Plus.

Recuerden que hasta ahora Disney ha promocionado a su streaming como una plataforma familiar y estas series de los Defensores no solo tratan temas más crudos, sino que tienen escenas de violencia y sexo mucho más explicitas que la norma del MCU.

En ese sentido, Variety reporta que Disney Plus implementará una actualización a su servicio en Estados Unidos que incluirá una nueva configuración en el apartado de los controles parentales para que se puedan seleccionar restricciones de clasificación de contenido para cada perfil y agregar un PIN para bloquear perfiles.

Pero aunque todavía se desconoce si esta medida llegará a la versión de Disney Plus para Latinoamérica, quizás lo más relevante del reporte de Variety es que la Casa de Mickey Mouse planearía sumar a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders al catálogo de su streaming en todas partes.

Concretamente el reporte dice que “Disney también confirmó que las siete series de Marvel estarán disponibles en todos los demás mercados de Disney Plus a finales de este año”.

Es decir, aunque aún no hay una palabra definitiva, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders deberían llegar eventualmente a Disney Plus en Latinoamérica dado que la versión de la plataforma para esta región ya cuenta con Agents of S.H.I.E.L.D.

“Disney+ ha sido el hogar de algunas de las marcas más queridas de la industria, y la adición de estos programas live-action reúne más de la marca Marvel, todo en un solo lugar”, comentó Michael Paull, presidente de Disney Streaming. “Hemos experimentado un gran éxito con una oferta de contenido ampliada en Disney+ en nuestros mercados globales y estamos entusiasmados de continuar con eso también aquí en Estados Unidos al ofrecer a nuestros consumidores no solo contenido excelente con las nuevas incorporaciones de Marvel, sino también un conjunto de características que ayudar a garantizar una experiencia de visualización más adecuada para ellos y su familia”.

Por supuesto, esta adición de las series de Marvel que alguna vez fueron amparadas por Netflix a Disney Plus se da en el contexto de las apariciones del Matt Murdock de Charlie Cox y el Kingpin de Vincent D’Onofrio en Spider-Man: No Way Home y Hawkeye respectivamente. Todo además de los planes de Marvel Studios para seguir sacando provecho del concepto del Multiverso.