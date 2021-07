Dos episodios de Star Wars: Visions explorarán qué sucedió en la galaxia después de The Rise of Skywalker

Star Wars: Visions podría convertirse en la primera entrega oficial de la franquicia espacial en explorar más allá de los eventos de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Si bien por el carácter de esta nueva producción animada para Disney Plus aún hay quienes tienen dudas respecto a su lugar en el nuevo canon de la saga, a la espera de una aclaración de Lucasfilm al respecto, se reveló que dos de los episodios de esta apuesta explorarán que sucedió después de la conclusión de la “Saga Skyalker”.

Según recoge IGN, en el marco de una conferencia de prensa en Tokio, Lucasfilm y los estudios responsables de los distintos episodios de Star Wars: Visions contaron en qué momento estarán ambientados algunos de capítulos.

Así, mientras se explicó que el episodio llamado “The Elder” ocurrirá antes de The Phantom Menace, también se detalló que el capítulo llamado “Lop and Ocho” se desarrollará entre Revenge of the Sith y A New Hope.

Pero quizás lo más llamativo es que se anticipó que “The Twins” y “The Ninth Jedi” estarán ambientados después de The Rise of Skywalker y por ende entrarán en un territorio que hasta ahora no se ha tocado en el nuevo canon establecido por Disney.

“The Twins” es un capítulo que fue desarrollado por el estudio Trigger (Kill la Kill) y será comandado por Hiroyuki Imaishi.

“‘The Twins’ se desarrolla después del Episodio IX, después de que la Resistencia derrotara al Imperio. Los remanentes del Ejército Imperial han criado a un par de gemelos en el Lado Oscuro de la Fuerza, y la historia comienza a partir de ahí”, explicó Imaishi.

Por su parte, “The Ninth Jedi” estará en manos de Production IG (Shingeki no Kyojin) y será dirigido por Kenji Kamiyama para abordar una historia que pintará un panorama más general posterior a la derrota de Palpatine.

“Me pregunté, después del Episodio IX, ¿se habrá asentado la galaxia en paz? A todos nos encantan las historias de los Jedi y los lightsabers, pero ¿qué pasó con los Caballeros Jedi después de la serie de películas? Mi historia trata sobre eso“, comentó Kamiyama. “Cuando vi Star Wars por primera vez, me fascinó la historia de este niño Luke Skywalker que vino de la nada y se embarcó en una gran aventura, y para mí esa es la raíz del encanto de Star Wars. Así que quería representar una aventura a nivel galáctico con un personaje diferente”.

Star Wars: Visions incialmente contará con nueve episodios y su estreno está fijado para el 22 de septiembre a través de Disney Plus.