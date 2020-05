El actor de voz de Darth Maul acusa a Rian Johnson de “no conocer Star Wars”

Sam Witwer, el actor que le da la voz a Darth Maul en Star Wars: The Clone Wars, acusó a Rian Johnson de “no conocer Star Wars”.

Las declaraciones la realizó al momento de hablar sobre The Last Jedi, película dirigida por Johnson, durante un streaming de Star Wars: Battlefront II en Twitch, agregando que no cree que es una película “adecuada de Star Wars”.

“Para mí, se sintió como una película hecha por un tipo que no había hecho su tarea. Creo que Rian Johnson es un tipo talentoso, pero Bruce Lee no desarrolló Jeet Kune Do sin aprender primero Kung Fu. No puedes reinventar Star Wars sin conocer Star Wars primero, y él no lo conocía”, apuntó al respecto.

Según agregó, " Esta es sólo mi opinión muchachos. Hubo muchas cosas en ‘The Last Jedi’ que encontré convincentes desde el punto de vista del cineasta Rian Johnson. Simplemente no encajaban en Star Wars. No creo que haya hecho su tarea. Los temas, de que trata, de que tratan los personajes".

Cabe recordar que el filme dirigido por Rian Johnson fue muy criticado por los fans al momento de su lanzamiento.