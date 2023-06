El Call of Duty: Warzone original cerrará sus puertas en septiembre

Sólo era cosa de tiempo y es que desde el lanzamiento de Call of Duty: Warzone 2.0 parecía obvio que tarde o temprano la primera entrega cerraría sus puertas en algún momento y ahora es que desde Activision han dado a conocer que el juego cerrará en septiembre próximo.

Según escribieron en el blog del juego esta decisión es con el fin de “centrarse en el contenido futuro de Call of Duty, incluida la experiencia actual gratuita de Warzone”.

“Para aquellos jugadores que no han saltado a las actividades actuales de Warzone, esperen una gran cantidad de opciones de juego en tres mapas de Battle Royale (incluido el nuevo mapa Vondel de la temporada 04), así como el juego clasificatorio, la versión beta de DMZ con cinco zonas de extracción diferentes. , ofertas de BlackCell y más”, agregan en la publicación.

De esta forma el cierre está programado para el próximo 21 de septiembre, a la vez que se ha confirmado que el contenido comprado seguirá siendo accesible en Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Vanguard, pero no transferible a Warzone 2.0.