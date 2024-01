El cómic Criminal finalmente será una serie de la mano de Amazon Prime Video

La plataforma de streaming decidió dar luz verde a un proyecto no menor: adaptar la elogiada y celebrada saga de cómics Criminal, ganadora de múltiples premios Eisner a partir del trabajo del escritor Ed Brubaker y el dibujante Sean Phillips.

A cargo del proyecto estará el escritor Jordan Harper, responsable de novelas como She Rides Shotgun y Everybody Knows, quien además trabajó guionizando episodios de la serie The Mentalist. En su rol de co-showrunner, trabajará junto al propio Brubaker, quien se encargará de escribir el episodio piloto de la serie.

La idea de concretar una serie basada en Criminal se había dado a conocer hace un año, dando paso a un trabajo de escritura que permitió que el proyecto finalmente tenga una luz verde e intensifiquen su desarrollo de la mano de Amazon MGM Studios.

Tal como sucede en el cómic, la serie buscará ser un universo interconectado de historias de crimen, contando “la saga entrelazada de varias generaciones de familias unidas por los crímenes y asesinatos del pasado”.

El cómic comenzó a ser publicado en 2007, con un arco llamado “Cobarde”, y a la fecha ha dado pie a nueve volúmenes, incluyendo una novela gráfica y un par de números extra.