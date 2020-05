El debut de Hatsune Miku en la Nintendo Switch ya está disponible

Los fanáticos de los juegos de ritmo y de la Nintendo Switch están de fiesta, ya que hoy, luego de tres meses desde su aparición en el mercado japonés, la versión internacional de Hatsune Miku: Project Diva hizo su arribo en el mercado digital de la consola híbrida de Nintendo.

Se trata del segundo juego de la diva digital que llega a la consola custodiada por Super Mario, luego de toda una vida de títulos hechos para consolas de PlayStation -comenzando el 2009 en la PSP- y el arcade y que tuvo su primer affaire fuera de los equipos de Sony en la 3DS con Project Mirai.

Pero Hatsune Miku: Project Diva MegaMix es un título mucho más grande que la versión que fue lanzada en la portátil con pantalla 3D. Se trata del juego con el que SEGA está celebrando los 10 años de la franquicia que debutó en la PSP el 2009. Por lo mismo, el juego base incluye más de 100 canciones que recogen clásicos aparecidos en todos los juegos de la franquicia como Melt, Just Be Friends, Tell Your World y Tokyo Teddy Bear, además de 10 canciones completamente nuevas como Alien Alien, Teo y Catch the Wave, esta última siendo el tema central del juego.

En cuanto a sus modos de juego, existen tres: el modo Arcade que es el juego de ritmo clásico -presionando los botones que aparecen en pantalla- y cuyo menú y canciones están sacados directamente del Future Tone, el juego de PS4 que es considerado como el un modo táctil que se usa solo al jugar con la consola portátil y que usa la pantalla para llevar el ritmo y el Mix Mode, donde podrás utilizar los sensores de movimiento de los joycon para jugar. Este último funciona bastante mal así que no se recomienda.

Además, podrás crear tus propias poleras para que Miku y el resto de los Vocaloids las utilicen, y además es el estreno de un nuevo look para los personajes, con un shader más parecido al del anime, con colores planos y que al parecer fue hecho para que los bailes de Miku pudieran correr mejor en el hardware de la Switch.

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix ya está disponible en la eShop en dos formatos: el juego normal, con 100 canciones que cuesta 39.39 dólares y la versión completa, que incluye un Bundle con 36 canciones de DLC disponibles desde el día 1 a 59.99 dólares.