El director de Luna Nueva recordó que no permitió un cameo de Taylor Swift en esa secuela de Crepúsculo

Luna Nueva fue una película considerablemente popular cuando llegó a los cines a fines de 2009, pero aunque de todas maneras la segunda cinta de Crepúsculo tiene asegurado su sitio en la cultura pop, su legado podría haber sido aún más importante para algunos fanáticos por cortesía de un cameo.

Después de todo, en una reciente entrevista con el podcast The Twilight Effect, Chris Weitz, el director de Luna Nueva, contó que no permitió un cameo de Taylor Swift en esa secuela de Crepúsculo.

De acuerdo a Weitz, durante el desarrollo de la película el agente de Swift intentó que la cantante formara parte de la cinta.

“Taylor Swift era una gran Twi-hard, y Taylor Swift y yo teníamos el mismo agente en ese momento, y él dijo: ‘A Taylor le gustaría estar en esta película, no por ti, pero es una Twi-hard’”, recordó Weiz.

El director que tomó las riendas de la saga Crepúsculo después de Catherine Hardwicke aseguró que Swift estaba dispuesta a aparecer como “alguien en la cafetería o en el restaurante” porque solo quería estar en la película. Sin embargo, aunque en 2009 Swift ya tenía dos discos y temas tan populares como “You Belong with Me” y “Love Story” sonando en las radios, el director no quiso incluir a la intérprete en la cinta.

¿La razón? Según Weiz la presencia de Swift distraería mucho a la audiencia.

“Lo más difícil para mí fue pensar, en el momento en que Taylor Swift entra en la pantalla, durante unos cinco minutos, nadie podrá procesar nada”, dijo Weitz. “También me lamento por eso, porque estaba como: ‘Wow, podría haber estado con Taylor Swift. Podríamos haber sido amigos’”.

Hasta el momento Swift no se ha pronunciado sobre aquel descartado cameo, pero de todas maneras la cantante pudo incursionar en el mundo de Crepúsculo con una parodia en SNL.

Todo mientras que en la carrera cinematográfica de Swift ahora incluye a producciones como Hannah Montana: The Movie, Valentine’s Day, New Girl, The Giver, The Lorax, Cats y Amsterdam, si no quieren contar sus apuestas propias como el corto de All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) y Miss Americana.