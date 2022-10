El director de Wall-E hará una película sobre la historia del mundo que abordará temas como el amor, la esperanza y la conexión

El director Wall-E fijó su próximo proyecto y es una apuesta ambiciosa e intrigante que sin duda los hará recordar un poco a aquella entrañable película con su premisa.

Este viernes The Hollywood Reporter reveló que Andrew Stanton (Wall-E, Buscando a Nemo, John Carter, For All Mankind) dirigirá In the Blink of Eye, una nueva película de ciencia ficción basada en una idea original de Colby Day cuyo guión fue considerado uno de los mejores sin producir de 2017.

A grandes rasgos la propuesta de In the Blink of Eye pretende reflexionar sobre nuestro mundo e intentará contar “toda la historia del mundo y abordar la naturaleza de la vida, el amor, la esperanza y la conexión, al hacerlo centrándose en tres historias que se cruzan”.

Los grandes referentes cinematográficos para In the Blink of Eye serían 2001: A Space Odyssey, Interstellar y Magnolia. Todo mientras Searchlight Pictures será el estudio que apoyará este ambicioso proyecto.

In the Blink of Eye aún no tiene una fecha de estreno.