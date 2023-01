El final del camino comienza con el nuevo póster de Rápido y Furioso 10

Universal continúa preparando el panorama para el estreno del primer tráiler de Rápido y Furioso 10 por lo que durante este martes lanzó el primer póster oficial de la película.

El afiche se enfoca exclusivamente en Dominic Toretto (Vin Diesel) e incluye la leyenda: “El final del camino comienza”. Una frase que obviamente es una referencia a que Rápido y Furioso 10 será la penúltima película de esta saga marcada por los autos veloces, la familia y las hazañas improbables.

El primer tráiler de Rápido y Furioso 10 será publicado el 10 de febrero a las 8:00 am hora del Pacífico (1:00 pm hora de Chile), mientras que la película que también es conocida como Fast X debutará en mayo.

Aparte de Diesel como Toretto, Rápido y Furioso 10 contará con el regreso de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang como sus personajes de las películas anteriores. Todo además del debut de Jason Momoa y Brie Larson como nuevas figuras.

Esta cinta fue dirigida por Louis Leterrier (The Incredible Hulk, Now You See Me).