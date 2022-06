El guionista de Obi-Wan Kenobi defendió la muerte de un personaje en el segundo episodio: “Nunca romperíamos el canon”

[Esta nota contiene spoilers sobre el segundo episodio de Obi-Wan Kenobi]

Desde que Obi-Wan Kenobi presentó sus primeros episodios el pasado 27 de mayo se han multiplicado las dudas y especulaciones sobre la relación de la serie con el actual canon de Star Wars. Después de todo, aunque elementos como la trama de Leia con Obi-Wan se pueden interpretar como detalles que enriquecen la historia de A New Hope, otras decisiones de la apuesta comandada por Deborah Chow han generado más preguntas.

Particularmente durante las últimas semanas han surgido un montón de conjeturas sobre la relación entre Stra Wars: Rebels y Obi-Wan Kenobi. Todo porque aunque en el segundo episodio de Obi-Wan Kenobi el Gran Inquisidor fue asesinado por Reva, en la serie animada (ambientada en un tiempo posterior al programa Kenobi) aquel personaje está vivo y recién fallece en el último episodio de la primera temporada.

Pero aunque hay personas que quieren creer que aquella trama de Obi-Wan Kenobi buscaría sacar a Star Wars: Rebels del canon, recientemente el propio guionista de la serie aclaró que ese no es el caso.

Si bien no abordó directamente qué sucederá con el Gran Inquisidor, en una entrevista con Vanity Fair el guionista Joby Harold justificó la aparente muerte del personaje en el segundo episodio de Obi-Wan Kenobi.

“Como saben, nunca romperíamos el canon. Entonces, eso es todo lo que diré. [Risas.] Canon lo es todo”, dijo Harold. “No puedo hablarle más allá de eso. Todos sabemos hacia dónde vamos en el programa [a partir de las películas y programas de televisión anteriores], así que en cualquier momento puedes socavar eso, tirar de la alfombra, hacer un cambio”.

Teniendo en cuenta que Obi-Wan Kenobi está ambientada 10 años después de los eventos de Revenge of the Sith y por ende todo lo que pueda suceder en su historia está dictado por el marco que establecieron las películas originales y series animadas como Rebels, las declaraciones de Harold parecen indicar que los giros como la aparente muerte del Gran Inquisidor están allí para sorprender al público que cree que sabe qué dirección tomarán las cosas. No obstante, en ningún sentido el objetivo de esos momentos sería borrar el canon.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que en Star Wars las muertes nunca han sido algo definitivo. Después de todo, si Palpatine pudo regresar en el Episodio 9, por qué no podría el Gran Inquisidor revivir para dedicarse a cazar a Kanan Jarrus, Ezra Bridger y compañía.

Finalmente, si siguen creyendo que Obi-Wan Kenobi de alguna forma borrará a Rebels del canon, no olviden que esa serie probablemente estará estrechamente conectada con Ashoka e incluso su material promocional mostrado en la “Star Wars Celebration 2022″ incluyó una recreación live-action de su secuencia final.

Reva asesina al Gran Inquisidor en "Obi-Wan Kenobi".

Para saber qué pasará con el Gran Inquisidor y qué otras capas añadirá Obi-Wan Kenobi al canon de Star Wars, por ahora solo nos queda esperar a que el cuarto episodio de la serie llegue a Disney Plus este miércoles.