Hera y Chopper también aparecerán en la serie de Ahsoka

En el contexto de la “Star Wars Celebration 2022″ se confirmaron nuevos detalles sobre la esperada serie centrada en Ahsoka Tano.

Pese a que desde el anuncio de este proyecto estaba claro que el programa protagonizado por Rosario Dawson estaría ambientado después de la participación del personaje en la segunda temporada de The Mandalorian y por ende se desarrollaría después de los eventos de The Clone Wars y Star Wars: Rebels, este fin de semana finalmente detalló que implicará eso en términos de personajes.

Siguiendo reportes anteriores, durante el panel se confirmó que Natasha Liu Bordizzo será la encargada de interpretar a Sabine Wren en esta producción. “Sé cuánto significa Sabine para ustedes, y después de ver Star Wars Rebels, ella también significa mucho para mí”, dijo la actriz.

Pero la mandaloriana no será el único personaje de Rebels que veremos en Ahsoka y también se confirmó que Chopper será parte del programa.

Todo mientras que en base a lo expuesto en el panel también se anticipó una aparición de Hera Syndulla en la serie, pero no se reveló qué actriz la interpretará.

Por ahora no hay detalles sobre si Ahsoka involucrará a Jacen Syndulla, el hijo de Hera y Kanan. Y tampoco se confirmaron ni desmintieron los rumores sobre Ezra Bridger. No obstante, en el panel se mostró un primer vistazo a Ahsoka que, además de tantear la presencia de Hera y mostrar parte del interior de The Ghost, incluiría una recreación live-action de la escena final de Star Wars: Rebels.

Ahsoka ya lleva tres semanas de rodaje se estrenará en 2023 mediante Disney Plus.