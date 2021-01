El mundo de The Old Guard se expandirá con un nuevo cómic de antología que seguirá a los inmortales en distintas épocas

Un nuevo cómic de The Old Guard está en camino. Siguiendo a la adaptación que se estrenó durante el año pasado en Netflix, Image Comics anunció que el mundo creado por Greg Rucka y Leandro Fernandez seguirá expandiéndose de la mano de una nueva serie de antología.

De acuerdo a Polygon, este nuevo cómic se llamará The Old Guard: Tales Through Time y a lo largo de sus seis números contará con la participación de varios artistas y escritores que tendrán la misión de contar historias protagonizadas por los inmortales de The Old Guard en distintas épocas de la historia.

Así, mientras una historia se remontará al Japón Feudal, otra apostará por seguir a estos personajes en la década de los ‘60 e incluso algunas, independiente de la ambientación, tratarán de explorar qué implica la inmortalidad para los personajes que están al centro de este mundo.

“Siempre me sorprende un poco cuando la gente quiere venir a jugar con nuestros juguetes, para ser honesto”, comentó Rucka. “Y me ayuda con mi propia escritura. Es fácil ponerme en una pista con un personaje o una idea: tener a alguien de fuera para un vistazo, por así decirlo, permite una nueva perspectiva y me empuja a repensar mis propias suposiciones y conclusiones sobre estos personajes”.

Según lo detallado por Polygon los equipos creativos e historias de The Old Guard: Tales Through Time incluirán a:

Un relato ambientado en el París del Siglo XIX por Alejandro Arbona y Kano

Otra narración a cargo de Robert Mackenzie, Dave Walker y Justin Greenwood que tendrá al aterrizaje en la Luna como telón de fondo

Una historia ambientada en el presente por Vita Ayala y Nicola Scott

Un relato situado en el Japón del Siglo XIII por Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro

Un Western por Eric Trautmann y Rick Burchett

Una historia en el Berlín posterior a la Segunda Guerra Mundial de la mano de Andrew Wheeler y Jacopo Camagni

Una historia ambientada en la Guerra Civil de Estados Unidos que será creada por Matthew Clark y David F. Walker.

Todo mientras los seis números de esta antología también contarán con dos historias de Greg Rucka y Leandro Fernandez, además de otros relatos a cargo de Matt Fraction, Jason Aaron, Steve Lieber, Horacio Altuna, y Brian Michael Bendis junto Michael Avon Oeming y Taki Soma en historias cuya ambientación aún no es detallada.

En ese sentido, a la espera de esos detalles, puedes revisar algunas de las portadas diseñadas para The Old Guard: Tales Through Time a continuación:

El primer número de The Old Guard: Tales Through Time será lanzado en abril.