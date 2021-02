El título de Matrix 4 supuestamente se habría filtrado

Desde que se anunció el proyecto, la próxima película de The Matrix simplemente ha sido denominada como Matrix 4. Pero mientras las promociones de HBO Max han invitado a varios fanáticos a creer que la próxima entrega solamente se llamará Matrix, un nuevo rumor propone que la esperada entrega tendría un nombre más largo.

Según recoge Engadget, durante la semana pasada una estilista llamada Shunika Terry utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un regalo que recibió por su trabajo en la próxima película de The Matrix.

El regalo aparentemente consistía en un chaqueta y una tarjeta firmada por la directora de la cinta, Lana Wachowski, donde se leía la frase “... durante estos tiempos extraordinarios en la realización de Matrix Resurrections”.

La publicación de Terry habría sido eliminada rápidamente desde Instagram, sin embargo, eso no evitó que a través de redes sociales comenzaran a propagarse distintas capturas del posteo que demuestran que la palabra “Resurrections” además aparecía en la chaqueta.

Así, mientras esto está lejos de ser algo confirmado y no debería tomarse como algo más que un rumor, esta publicación instaló la idea de que The Matrix 4 en realidad podría llamarse Matrix Resurrections (Matrix Resurrecciones).

En ese sentido, sin perder de vista que esto no es más que un rumor, hay que destacar que ese nombre no parece descabellado. Tengan en cuenta que la secuelas anteriores se llaman The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. Y, considerando que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán como Neo y Trinity, la idea de las resurrecciones obviamente está sobre la mesa.

The Matrix 4 actualmente planea concretar su estreno en Estados Unidos durante el próximo mes de diciembre y, por cortesía de la nueva estrategia de Warner Bros, su debut será simultaneo en HBO Max y los cines de ese país.