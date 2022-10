Emma Caulfield repetirá su papel como Dottie de WandaVision en Agatha: Coven Of Chaos

Mientras Elizabeth Olsen insiste en que no está vinculada al proyecto, ya se confirmó que un personaje de WandaVision será parte de Agatha: Coven Of Chaos, la nueva serie enfocada en Agatha Harkness.

En el contexto de un artículo de Vanity Fair sobre la batalla de la actriz con la esclerosis múltiple, se reveló que Emma Caulfield Ford repetirá su papel como Dottie, la vecina y residente de Westview que figuró en WandaVision, en Agatha: Coven Of Chaos.

Por ahora no hay detalles sobre cómo será el regreso de Dottie, pero Deadline confirmó que Caulfield será parte de la serie e inevitablemente esto abre las preguntas sobre cómo se conectará Agatha: Coven Of Chaos con WandaVision, la serie que presentó a Kathryn Hahn como Agatha Harkness en el MCU y concluyó con la villana atrapada en Westview por cortesía de un hechizo de Wanda.

Agatha: Coven Of Chaos aún no cuenta con una sinopsis, pero se espera que llegue en 2023 a Disney Plus.