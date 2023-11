Esta semana llegarán noticias de la llegada de Baldur’s Gate 3 a Xbox Series

Desde Larian Studios han anticipado que esta semana llegaríoan noticias relacionadas con la llegada de Baldur’s Gate 3 a Xbox Series, así como con una edición en formato físico.

A través de una publicación donde se referían a las nominaciones a The Game Awards, es que señalaron “Fanáticos de Xbox y fanáticos de los medios físicos, miren este espacio para un anuncio formal. Va a ser una semana ocupada”.

Cabe recordar que el juego se encuentra disponible en formato digital en PlayStation 5 y PC, y tiene una edición física sólo en Japón.

Un reciente rumor apuntaba a que el juego llegaría el 6 de diciembre próximo a Xbox Series.

Baldur’s Gate 3 cuenta con ocho nominaciones en The Game Awards, incluida la de Game of the Year.