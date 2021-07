Estas son las producciones que YouTube Originals estrenará por los Juegos Olímpicos de Tokio

Después de ser suspendidos debido a la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio finalmente comenzarán el próximo 23 de julio en Japón. Pero como aún faltan un par de semanas para el inicio de la cita deportiva, YouTube quiere que los fanáticos comiencen a prepararse para el evento con nuevos contenidos de YouTube Originals.

Estas nuevas apuestas de la plataforma son para todos los gustos e incluyen desde un documental hasta un programa de entretención.

World Debut (7 de Julio)

De acuerdo a YouTube, este es “un largometraje documental que rastrea el viaje de lo que se necesita para agregar nuevos deportes a los Juegos Olímpicos. Skateboarding, Surf y Escalada se unirán por primera vez este verano, y World Debut cuenta la historia de cómo llegaron ahí”.

Este documental cuenta con participaciones de Tony Hawk, Emily Harrington y Sofia Mulanovich, y este es su tráiler:

How To Olympics (14 de julio)

Esta es una serie de ocho episodios presentada por The Try Guys y donde el objetivo es explicar datos relevantes para los espectadores sobre los Olímpicos y las distintas disciplinas que los conforman.

Break the Record (22 de julio)

En este programa respaldado por Guinness World Records, el foco estará en niños que desafían a atletas profesionales.

“El show presenta al medallista olímpico de salto de longitud Greg Rutherford, la tenista y medallista olímpica, Laura Robson, la ex mujer más fuerte del mundo y ganadora de levantamiento de pesas, Andrea Thompson, y el experto en parkour Ryan Luney”, explica YouTube. “Durante cada episodio, un grupo de niños tendrá como mentor a uno de los poseedores de los títulos Guinness World Records para preparar su mayor desafío hasta la fecha: Intentar su propio récord”.

Mientras How To Olympics y World Debut estarán disponibles en el canal de YouTube Olympics, Break the Record se podrá ver en en el canal de YouTube de Guinness World Records Official.