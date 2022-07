Ewan McGregor tiene una teoría sobre por qué a los críticos no les gustaron las precuelas de Star Wars

Aunque en términos comerciales las precuelas de Star Wars no pueden ser consideradas como un fracaso, es innegable que The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of The Sith fueron el foco de duras críticas durante sus estrenos. De hecho, aunque actualmente hay un renovado sentido de apreciación por esas producciones, no cuesta escudriñar mucho en internet para encontrar a personas que aún sostienen que aquellas apuestas no son buenas películas.

Pero ¿por qué se criticó tanto a las precuelas? Si bien se podría apuntar a elementos como los diálogos e incluso la ejecución de algunas ideas, Ewan McGregor tiene otra teoría respecto a por qué los críticos de esa época fueron tan duros con las películas donde encarnó por primera vez a Obi-Wan Kenobi.

En el contexto de un evento de GQ, McGregor reflexionó sobre la recepción de las precuelas y planteó que su hipótesis es que los críticos de 1999, 2002 y 2005 no vieron de buena manera a esas entregas por la nostalgia que sentían por la trilogía original.

“Creo que los críticos solo querían sentir que tenían siete u ocho años otra vez, y no lo consiguieron”, dijo McGregor. “Así que me quedé con esa (reacción) durante años y años, y tomó (hasta que comencé) conocer gente, y me di cuenta de lo importantes que han sido nuestras películas para ellos”.

En varias oportunidades McGregor ha expresado que su propia percepción sobre las impresiones de las precuelas cambió con el paso del tiempo y sus encuentros con los jóvenes y adultos que crecieron con esas películas.

“En un comienzo todo lo que escuchamos realmente fue el lado crítico de las cosas. Esa era la única voz que recuerdo haber escuchado, y no les gustó”, indicó el intérprete de Obi-Wan. “Creo que (mi relación con las precuelas) ha cambiado a medida que he conocido a más personas en esa generación”.

Ewan McGregor volvió a interpretar a Obi-Wan Kenobi durante este año en el contexto de la nueva serie de Star Wars centrada en el jedi, pero aunque habría interés en un segundo ciclo de esa producción, por ahora no hay planes oficiales o públicos para otro retorno del actor como ese personaje.