Garth Davis dirigirá la nueva película de Tron protagonizada por Jared Leto

La nueva película de Tron finalmente podría convertirse en realidad de la mano de su nuevo director. Después de años de rumores y especulaciones en torno al futuro de la saga, desde Deadline cuentan que Disney contrató a Garth Davis para dirigir una posible nueva cinta de Tron que será protagonizada por Jared Leto.

Davis, quien es reconocido como el director de la película Lion (2016), habría tratado activamente de quedarse con la dirección del proyecto que lleva años tratando de despegar y, de acuerdo a Deadline, “persiguió agresivamente el trabajo, y finalmente se ganó a los ejecutivos”.

Sin embargo, pese a que este parece un avance prometedor para el futuro de la saga, es preciso señalar que el reporte establece que este nuevo proyecto aún no recibe una luz verde por parte del estudio y sigue en una etapa de desarrollo.

Desde el estreno de Tron: Legacy en 2010 se ha hablado mucho sobre una posible nueva entrega de la saga y Disney ha intentado concretar nuevas producciones en ese mundo de la mano de distintos creadores. No obstante, ninguno de esos esfuerzos a prosperado.

En ese sentido, cabe recordar que Jared Leto se sumó a los planes para la franquicia en 2017 y la versión más reciente del guión para este proyecto fue escrita por Jesse Wigutow (It Runs in the Family).

Por ahora no hay más detalles sobre lo que propondrá esta nueva película de Tron y por ende se desconoce cuál será su conexión con las entregas anteriores y sus personajes.