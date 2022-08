George R.R. Martin confirmó que su participación en Game of Thrones disminuyó con el avance de las temporadas

Durante las primeras temporadas de Game of Thrones, George R.R. Martin participó activamente del equipo creativo de la serie, por lo que aunque el autor de los libros que inspiraron el programa no tenía la última decisión en muchos casos ya que esa era la tarea de los showrunners, D.B. Weiss y David Benioff, Martin efectivamente colaboró en los guiones, consultó sobre decisiones de casting y visitó el set durante los primeros ciclos de la exitosa apuesta de HBO.

Pero aunque la colaboración activa del creador de Westeros podría considerarse algo bueno para el desarrollo de una adaptación de Canción de Hielo y Fuego, el propio autor confirmó que su participación en Game of Thrones disminuyó con el avance de las temporadas.

Durante una reciente conversación con The New York Times a propósito de House of The Dragon, Martin dijo que “en las temporadas 5 y 6, y ciertamente en la 7 y la 8, estaba bastante fuera del circuito”. No obstante, el autor reconoció que no sabe por qué fue excluido de esa parte de la serie. “No sé, tienes que preguntarle a Dan y David”, señaló Martin al ser consultado sobre las razones de su distanciamiento con el detrás de escenas de Game of Thrones

Aunque la quinta y sexta temporada de Game of Thrones son valoradas por muchos fanáticos, ciertamente no se puede decir lo mismo sobre sus sucesoras y en particular sobre la polémica octava temporada.

Sin embargo, mientras nada asegura que el final de Game of Thrones hubiese sido mejor con una mayor influencia de Martin en el equipo creativo, el autor reiteró que su final para la saga literaria será diferente a la serie.

“Mi final será muy diferente”, sentenció Martin después de reconocer que está “muy, muy atrasado” con lo que será Vientos de Invierno.

Si bien por ahora solo podemos especular respecto a cuán distinto será el final de los libros de Martin en relación a Game of Thrones, ya está claro que House of the Dragon, la nueva serie de Westeros en la que el autor participó activamente, tendrá al menos tres elementos distintos que la popular serie que se emitió entre 2011 y 2019.

House of the Dragon se estrenará este 21 de agosto mediante HBO Max.